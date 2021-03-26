A Milli Futbol Takımı, Norveç maçına hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

A Milli Futbol Takımı, Norveç maçına hazır

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
A Milli Futbol Takımı, Norveç maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, yarın İspanya'nın Malaga şehrinde Norveç ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçı öncesindeki son antrenmanını La Rosaleda Stadyumu'nda gerçekleştirdi.

A Milli Futbol Takımı, yarın İspanya'nın Malaga şehrinde Norveç ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçı öncesindeki son antrenmanını La Rosaleda Stadyumu'nda gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdman, pas çalışmasıyla devam etti ve Norveç müsabakasının taktik uygulamasıyla son buldu.

Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, T.C. Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, T.C. Barselona Başkonsolosu Selen Evcit, TFF 1. Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Başkanvekili ve İcra Kurulu üyesi Yılmaz Büyükaydın, TFF İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Alkın Kalkavan ve İsmail Erdem ile A Milli Futbol Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan izledi. - İSTANBUL

A Milli Futbol Takımı, Norveç maçına hazır
A Milli Futbol Takımı, Norveç maçına hazır
A Milli Futbol Takımı, Norveç maçına hazır
A Milli Futbol Takımı, Norveç maçına hazır
A Milli Futbol Takımı, Norveç maçına hazır
A Milli Futbol Takımı, Norveç maçına hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Birkan Sokullu Uraz Kaygılaroğlu
Spor Muslera Cenk Tosun Hakan Kutlu Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: A Milli Futbol Takımı, Norveç maçına hazır - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 22:58:16. #1.14#
title