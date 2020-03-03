A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Uluslar Ligi'nin 2020-2021 dönemi kura çekimi, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Beurs van Berlage Konferans Merkezi'nde gerçekleştirildi
03.03.2020 20:56 | Son Güncelleme: 03.03.2020 20:56
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.
UEFA'nın ilk kez 2018-2019 sezonunda uygulamaya koyduğu A Milli Takım düzeyindeki turnuvası Uluslar Ligi'nin 2020-2021 dönemi kura çekimi, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Beurs van Berlage Konferans Merkezi'nde gerçekleştirildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com