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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi maç programı açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi fikstürü açıklandı.

04.03.2020 11:36 | Son Güncelleme: 04.03.2020 11:36
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi maç programı açıklandı

'nın 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi fikstürü açıklandı. B Ligi 3. Grup'ta , Sırbistan ve Macaristan ile eşleşen Ay-Yıldızlıların oynayacağı karşılaşmalar, 3 Eylül 2020'de başlayıp, 17 Kasım 2020'de sona erecek.

Milli Takım, ilk müsabakasında 3 Eylül 2020 tarihinde Macaristan'ı konuk edecek. 6 Eylül'de Sırbistan, 9 Ekim'de Rusya deplasmanına çıkacak olan Ay-Yıldızlılar, 12 Ekim'de Sırbistan ve 14 Kasım'da Rusya'yı ağırlayacak. Milliler grubu 17 Kasım'daki Macaristan deplasmanı ile tamamlayacak.

Orta Avrupa Saati'ne göre açıklanan UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup maç programı şöyle;3 EYLÜL20.45 Türkiye - Macaristan6 EYLÜL20.45 Sırbistan - Türkiye9 EKİM20.45 Rusya - Türkiye12 EKİM20.45 Türkiye - Sırbistan14 KASIM18.00 Türkiye - Rusya17 KASIM

20.45 Macaristan - Türkiye


Kaynak: DHA

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