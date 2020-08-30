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A Milli Futbol Takımı'nın Riva kampı başladı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta oynayacağı Macaristan ve Sırbistan karşılaşmaları için İstanbul'da kampa girdi.

A Milli Futbol Takımı'nın Riva kampı başladı
30.08.2020 21:50 | Son Güncelleme: 30.08.2020 21:50

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta oynayacağı Macaristan ve Sırbistan karşılaşmaları için İstanbul'da kampa girdi.

Ay-yıldızlıların, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde başlayan kampına, sakatlığı bulunan Mert Çetin katılmadı. Yurt dışından gelecek bazı futbolcuların da bu gece kampa dahil olacağı öğrenildi. Milli takım, kamp kapsamında idmanlara yarın başlayacak.

Milliler, Riva'daki çalışmalarının ardından Macaristan maçı için 2 Eylül Çarşamba günü Sivas'a gidecek. Ay-yıldızlılar, UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'taki ilk sınavında, Macaristan ile 3 Eylül Perşembe günü saat 21.45'te Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Gruptaki ikinci maçında 6 Eylül Pazar günü deplasmanda Sırbistan ile puan mücadelesine çıkacak A Milliler, bu karşılaşmadan bir gün önce Sivas'tan Belgrad'a hareket edecek.


Kaynak: DHA

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