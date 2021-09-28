A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Norveç'in aday kadrosu açıklandı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Norveç'in aday kadrosu açıklandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Norveç'in aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 8 Ekim'de karşı karşıya geleceği Norveç'in aday kadrosu belli oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Fıfa Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 8 Ekim'de karşı karşıya geleceği Norveç'in aday kadrosu belli oldu..

Bu arada Alexander Sörloth, sakatlığı nedeniyle aday kadroda yer almadı. Adana Demirsporlu Jonas Svensson da kadroya dahil edildi.

Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken tarafından belirlenen aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

KALECİ: Per Kristian Worre Bratveit (Nimes), Sten Michael Grytebust (Kopenhag), Orjan Haskjold Nyland (Bournemouth)

Savunma: Kristoffer Vassbakk Ajer (Brentford), Fredrik Andre Bjorkan, Marius Lode (Bodo/Glimt), Stian Rode Gregersen (Bordeaux), Andreas Schjolberg Hanche-Olsen (Gent), Marcus Holmgren Pedersen (Feyenoord), Birger Solberg Meling (Rennes), Ken Remi Stefan Strandberg (Salernitana), Jonas Svensson (Adana Demirspor), Lunan Ruben Gabrielsen (Kopenhag),

ORTA SAHA: Fredrik Aursnes (Feyenoord), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Mats Moller Daehli (Nürnberg), Mohamed Elyounoussi (Southampton), Jens Petter Hauge (Eintracht Frankfurt), Dennis Johnsen (Venesia), Mathias Normann (Norwich City), Fredrik Midtsjo (AZ Alkmaar), Morten Thorsby (Sampdoria), Martin Odegaard (Arsenal)

FORVET: Veton Berisha (Viking), Erling Haaland (Borussia Dortmund), Joshua King (Watford), Kristian Thorstvedt (Genk).

Türkiye-Norveç maçı, 8 Ekim Cuma günü, saat 21.45'te Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde oynanacak.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'un yardımcıları belli oldu

Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'un yardımcıları belli oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Meral Akşener Süleyman Soylu Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Müge Anlı Ebru Gündeş Burak Yamantürk
Spor Balotelli Mesut Özil Nihat Özdemir Valentin Rosier Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Norveç'in aday kadrosu açıklandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 17:15:43. #1.17#