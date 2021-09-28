A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Norveç'in aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Fıfa Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 8 Ekim'de karşı karşıya geleceği Norveç'in aday kadrosu belli oldu..

Bu arada Alexander Sörloth, sakatlığı nedeniyle aday kadroda yer almadı. Adana Demirsporlu Jonas Svensson da kadroya dahil edildi.

Türkiye-Norveç maçı, 8 Ekim Cuma günü, saat 21.45'te Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde oynanacak.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri