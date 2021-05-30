A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Galler'in EURO 2020 kadrosu belli oldu
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A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Galler'in EURO 2020 kadrosu belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Galler'in EURO 2020 kadrosu belli oldu
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Türkiye'nin yer aldığı A Grubu'nda mücadele edecek Galler Milli Takımı'nın kadrosu belirlendi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Türkiye'nin yer aldığı A Grubu'nda mücadele edecek Galler Milli Takımı'nın kadrosu belirlendi.

Galler Milli Takımı'nın sosyal medya hesabından duyurulan 26 kişilik kadroda, geçen sezon Tottenham'da kiralık olarak forma giyen Real Madridli Gareth Bale ile Juventuslu Aaron Ramsey, öne çıkan oyuncular oldu.

İngiltere Championship ekibi Cardiff City'nin 23 yaş altı takımında oynayan 19 yaşındaki orta saha Rubin Colwill de kadroda yer aldı.

Galler'in 26 kişilik kadrosu şöyle:

Kaleci: Adam Davies, Wayne Hennessey, Daniel Ward

Defans: James Lawrence, Chris Mepham, Chris Gunter, Connor Roberts, Joe Rodon, Rhys Norrington-Davies, Ben Cabango, Ben Davies, Neco Williams

Orta saha: Rubin Colwill, Aaron Ramsey, Joe Morrell, Ethan Ampadu, Joe Allen, Jonathan Williams, Matt Smith, Dylan Levitt, David Brooks, Harry Wilson

Forvet: Daniel James, Gareth Bale, Kieffer Moore, Tyler Roberts.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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