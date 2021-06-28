A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ ile yapacağı maç, Park'a alındı
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A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ ile yapacağı maç, Park'a alındı

A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ ile yapacağı maç, Park'a alındı
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Karadağ ile oynayacağı maçın stadında değişikliğe gidildi.

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Karadağ ile oynayacağı maçın stadında değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, daha önce Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacağı belirtilen Türkiye-Karadağ müsabakası, Vodafone Park'ta oynanacak. Karşılaşma 1 Eylül Çarşamba günü saat 21.45'te başlayacak.

Bu maçın ardından ay-yıldızlılar, 4 Eylül Cumartesi günü Cebelitarık ile Victoria Stadı'nda karşılaşacak. A Milli Takım, 7 Eylül Salı günü ise Amsterdam Johan Cruyff Arena'da Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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