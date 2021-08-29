A Milli Futbol Takımı'nın; Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda maçları programı açıklandı
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A Milli Futbol Takımı'nın; Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda maçları programı açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın; Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda maçları programı açıklandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edeceği Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda maçlarının antrenman ve basın toplantıları programı açıklandı.

A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele edeceği Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda maçlarının antrenman ve basın toplantıları programı açıklandı.

A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, ilk antrenmanını 30 Ağustos Pazartesi günü Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, Karadağ maçı öncesinde 31 Ağustos Salı günü saat 14.00'te Riva'da basın toplantısı yapacak. Milliler, bu karşılaşmanın son provasını da aynı tesiste saat 19.30'da gerçekleştirecek. 1 Eylül'de Beşiktaş Park'ta oynanacak Türkiye-Karadağ müsabakası, saat 21.45'te başlayacak.

Milli takım kafilesi, Cebelitarık karşılaşması için 2 Eylül Perşembe günü saat 15.00'de İstanbul Havalimanı'ndan İspanya'nın Malaga kentine yolculuk edecek. Teknik direktör Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, 3 Eylül Cuma günü TSİ 20.30'da maçın oynanacağı Victoria Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Cebelitarık maçı öncesindeki son çalışma ise, TSİ 21.00'de bu statta gerçekleştirilecek. Victoria Stadyumu'nda 4 Eylül Cumartesi günü oynanacak Cebelitarık-Türkiye karşılaşması, TSİ 21.45'te başlayacak.Hollanda maçı için 5 Eylül Pazar günü TSİ 14.00'te Malaga'dan Hollanda'nın Amsterdam kentine gidecek. Kafile aynı akşam bu kentte bir antrenman yapacak. Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, Hollanda maçı öncesinde 6 Eylül Pazartesi günü TSİ 20.30'da maçın oynanacağı Johan Cruijff Arena'da basın toplantısı düzenleyecek. Hollanda maçı öncesindeki son çalışma ise, TSİ 21.00'de bu statta gerçekleştirilecek. Johan Cruijff Arena'da 7 Eylül Salı günü oynanacak Hollanda-Türkiye karşılaşması ise TSİ 21.45'te başlayacak.

A Milli Takım kafilesi 8 Eylül Çarşamba günü Amsterdam'dan TSİ 15.00'de hareket edecek uçakla İstanbul'a dönecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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A Milli Futbol Takımı'nın; Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda maçları programı açıklandı - Haberler Spor
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