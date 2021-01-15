A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ve Letonya ile yapacağı maçların statları belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda ve Letonya ile iç sahada oynayacağı maçlara ev sahipliği yapacak statlar belli oldu.