A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ve Letonya ile yapacağı maçların statları belli oldu
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A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ve Letonya ile yapacağı maçların statları belli oldu

15.01.2021 20:27 | Son Güncelleme: 15.01.2021 20:30
A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ve Letonya ile yapacağı maçların statları belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda ve Letonya ile iç sahada oynayacağı maçlara ev sahipliği yapacak statlar belli oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda ve Letonya ile iç sahada oynayacağı maçlara ev sahipliği yapacak statlar belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "A Milli Futbol Takımı'mızın, mart ayında Türkiye'de oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası grup eleme maçlarının stadyumları belli oldu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, milli takımın 24 Mart'ta Hollanda ile yapacağı müsabakanın Türk Telekom Stadı'nda oynanacağı belirtildi. Ay-yıldızlıların 30 Mart'ta Letonya ile oynayacağı karşılaşmaya ise Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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