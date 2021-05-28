A Milli Futbol Takımı'nın hazırlık maçında karşılaşacağı Gine'nin aday kadrosu belirlendi
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A Milli Futbol Takımı'nın hazırlık maçında karşılaşacağı Gine'nin aday kadrosu belirlendi

A Milli Futbol Takımı'nın hazırlık maçında karşılaşacağı Gine'nin aday kadrosu belirlendi
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

A Milli Futbol Takımı'nın 31 Mayıs Pazartesi günü Antalya'da hazırlık maçı oynayacağı Gine'nin aday kadrosu belli oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın 31 Mayıs Pazartesi günü Antalya'da hazırlık maçı oynayacağı Gine'nin aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Gine Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Six tarafından belirlenen 23 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Moussa Camara (Horoya), Aly Keita (Östersund), Mohammed Camara (Kaloum).

Defans: Issiaga Sylla (Lens), Pa Konate (Botev Plovdiv), Abdoulaye Sylla (Nantes), Mohamed Ali Camara (Young Boys), Saidou Sow (Saint-Etienne), İbrahima Conte (Niort), Abdoulaye Cisse (Novi Pazar), Ousmane Kante (Paris).

Orta Saha: Amadou Diawara (Roma), Mohamed Mady Camara (Olympiakos), Kamso Mara (Slovan Liberec), İbrahima Sory Conte (Beroe), Naby Keita (Liverpool), Morlaye Sylla (Horoya), Mamadou Kane (Neftçi Bakü), François Kamano (Lokomotiv Moskova), Seydouba Soumah (Partizan).

Forvet: Sory Kaba (Midtjylland), Mohamed Bayo (Clermont Foot), Jose Martinez Kante (Kairat).

Antalya Stadı'nda 31 Mayıs Pazartesi günü oynanacak Türkiye-Gine müsabakası, saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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A Milli Futbol Takımı'nın hazırlık maçında karşılaşacağı Gine'nin aday kadrosu belirlendi - Haberler Spor
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