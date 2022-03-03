A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncusu Şenol Birol, vefat etti

Türk futbolunun önemli isimlerinden eski milli futbolcu Şenol Birol, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski oyuncusu Şenol Birol'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 8'i A, 2'si B olmak üzere 10 kez Ay-Yıldızlı formayı giyen Şenol Birol, Zonguldak Kilimli spor, Rize Güneş spor, Sarıyer, Beşiktaş, Fenerbahçe, Çaykur Rize spor ile Karşıyaka'da forma giymiş ve çeşitli takımlarda teknik direktörlük yapmıştı. Merhum Şenol Birol'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Demirören Haber Ajansı - Spor