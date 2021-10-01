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A Milli Futbol Takımı'nın Norveç ve Letonya maçları aday kadrosu açıklandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
A Milli Futbol Takımı'nın Norveç ve Letonya maçları aday kadrosu açıklandı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 8 Ekim'de İstanbul'da Norveç, 11 Ekim'de Riga'da Letonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

2022 Fıfa Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 8 Ekim'de İstanbul'da Norveç, 11 Ekim'de Riga'da Letonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu. Caner Erkin, Sinan Bolat ve Serdar Aziz aday kadroda yeniden yer alırken Berat Özdemir, Berkan Kutlu ve Serdar Dursun ilk kez davet edildi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlenen 25 kişilik kadroda şu futbolcular yer aldı:

KALECİLER: Altay Bayındır ( Fenerbahçe ), Sinan Bolat (Gent), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

DEFANS: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Serdar Aziz (Fenerbahçe), Caner Erkin (VavaCars Fatih Karagümrük), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

ORTA SAHA: Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir (Trabzonspor), Berkan Kutlu (Galatasaray), Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Hakan Çalhanoğlu (İnter), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Watford), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Yusuf Yazıcı (Lille)

FORVET: Burak Yılmaz (Burak Yılmaz), Kenan Karaman (Beşiktaş), Serdar Dursun (Fenerbahçe)


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