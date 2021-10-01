A Milli Futbol Takımı'nın Norveç ve Letonya maçları aday kadrosu açıklandı

2022 Fıfa Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 8 Ekim'de İstanbul'da Norveç, 11 Ekim'de Riga'da Letonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu. Caner Erkin, Sinan Bolat ve Serdar Aziz aday kadroda yeniden yer alırken Berat Özdemir, Berkan Kutlu ve Serdar Dursun ilk kez davet edildi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlenen 25 kişilik kadroda şu futbolcular yer aldı:

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