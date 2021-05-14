A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlık kampı ve grup aşaması programı açıklandı
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A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlık kampı ve grup aşaması programı açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlık kampı ve grup aşaması programı açıklandı
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesindeki hazırlık kampı ve turnuva grup aşamasındaki programı belli oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesindeki hazırlık kampı ve turnuva grup aşamasındaki programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlıların kampı 18 Mayıs Salı akşamı Antalya Regnum Carya Otel'de başlayacak. Yurtdışında oynayan futbolcular ligleri sona erdikten sonra kampa katılacak.

Antalya'da iki hazırlık maçı planlayan milliler, 27 Mayıs Perşembe günü Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Azerbaycan ile özel maç oynayacak. Milli Takım'ın ikinci maçtaki rakibi ise daha sonra belli olacak.

Ay-yıldızlı kafile, 2 Haziran Çarşamba tarihinde Antalya'dan Almanya'nın Paderborn kentine hareket edecek. Çalışmalarını 10 Haziran'a kadar Almanya'nın Harsewinkel kentindeki Klosterpforte Oteli'nde sürdürecek milliler, bu kampta 3 Haziran Perşembe günü Paderborn'da Moldova ile son hazırlık karşılaşmasını oynayacak. A Milli Futbol Takımı, 10 Haziran Perşembe günü Almanya'dan Roma'ya geçerek Lifestyle Hotel'de kampa girecek.

Şampiyonanın açılış maçını ev sahiplerinden İtalya ile 11 Haziran Cuma akşamı Roma Olimpiyat Stadı'nda oynayacak olan ay-yıldızlı takım, 12 Haziran Cumartesi günü de Azerbaycan'a giderek, Fairmont Bakü'de kampa başlayacak.

Türkiye, A Grubu'ndaki diğer maçını 16 Haziran Çarşamba Galler'le, son karşılaşmasını da 20 Haziran Pazar günü İsviçre ile yapacak. Her iki müsabaka da Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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