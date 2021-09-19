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A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım teknik direktörlüğü görevi için Alman Stefan Kuntz ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım teknik direktörlüğü görevi için Alman Stefan Kuntz ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takım teknik direktörlüğü görevi için Sayın Stefan Kuntz ile anlaşmıştır." denildi.

İmza töreninin yarın saat 15.00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenleneceği belirtildi.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda karşısında alınan 6-1'lik mağlubiyetin ardından Şenol Güneş ile yollar ayrılmıştı.

Anlaşmaya varılan Stefan Kuntz, Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nı çalıştırıyordu.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
TFF, A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü görevi için Stefan Kuntz ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

TFF, A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü görevi için Stefan Kuntz ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

 Son Dakika: A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü resmen Stefan Kuntz oldu

Son Dakika: A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü resmen Stefan Kuntz oldu
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Haber: A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi - Haberler Spor
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