A Milli Futbol Takımı'nda Norveç maçı hazırlıkları başladı
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A Milli Futbol Takımı'nda Norveç maçı hazırlıkları başladı

Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor
A Milli Futbol Takımı'nda Norveç maçı hazırlıkları başladı

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda 27 Mart Cumartesi günü İspanya'da Norveç ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda 27 Mart Cumartesi günü İspanya'da Norveç ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, grubun ilk maçında dün Hollanda'yı 4-2 yenerek elemelere iyi bir başlangıç yapan ay-yıldızlı ekip, Norveç karşılaşması öncesi ilk idmanını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirdi.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve dar alan oyunları üzerinde duran milliler, idmanı şut çalışmasıyla tamamladı.

Hollanda maçında forma giyen oyunculara yenilenme programı uygulandı.

A Milli Takım, yarın sabah Norveç karşılaşmasının oynanacağı İspanya'nın Malaga kentine gidecek. Ay-yıldızlılar, Norveç maçının son çalışmasını bu kentteki La Rosaleda Stadı'nda yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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