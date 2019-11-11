A Milli Futbol Takımı'nda mesai başladı
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki son maçlarında 14 Kasım'da İstanbul'da İzlanda ve 17 Kasım'da deplasmanda Andorra ile yapacağı maçların hazırlıklarına başladı.
11.11.2019 19:45 | Son Güncelleme: 11.11.2019 19:50
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki son maçlarında 14 Kasım'da İstanbul'da İzlanda ve 17 Kasım'da deplasmanda Andorra ile yapacağı maçların hazırlıklarına başladı.
Kaynak: AA
Haber Videosu: A Milli Futbol Takımı'nda mesai başladı