A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar sürüyor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım, turnuva öncesindeki ilk kampına Antalya'da devam ediyor.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım, turnuva öncesindeki ilk kampına Antalya'da devam ediyor.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen kampın ikinci idmanı yaklaşık 1 saat sürdü. İrfan Can Kahveci düz koşu ile antrenmanı tamamlarken, Abdülkadir Ömür de fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Kampa dün gece katılan Umut Meraş ve Kerem Aktürkoğlu da idmanda yer aldı. A Milliler, yarın saat 18.30'da yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı