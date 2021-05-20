A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar sürüyor
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A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar sürüyor

A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar sürüyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım, turnuva öncesindeki ilk kampına Antalya'da devam ediyor.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım, turnuva öncesindeki ilk kampına Antalya'da devam ediyor.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen kampın ikinci idmanı yaklaşık 1 saat sürdü. İrfan Can Kahveci düz koşu ile antrenmanı tamamlarken, Abdülkadir Ömür de fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Kampa dün gece katılan Umut Meraş ve Kerem Aktürkoğlu da idmanda yer aldı. A Milliler, yarın saat 18.30'da yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.


A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar sürüyor
A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar sürüyor
A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar sürüyor
A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar sürüyor
A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar sürüyor
A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar sürüyor
A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar sürüyor
A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar sürüyor
A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar sürüyor
A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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