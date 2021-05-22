A Milli Futbol Takımı'nda 3'ü futbolcu 11 kişiye 2. doz aşı yapıldı
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A Milli Futbol Takımı'nda 3'ü futbolcu 11 kişiye 2. doz aşı yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci - Haberler | Spor

- A Milli Futbol Takımı'nda 3'ü futbolcu 11 kişiye 2. doz aşı yapıldı EURO 2020 hazırlıkları için 17 futbolcusuyla Antalya'da kampta bulunan A Milli Futbol Takımı'nda 11 kişinin Serik Devlet Hastanesi'nde 2. doz korona virüs aşısı yapıldı.

- A Milli Futbol Takımı'nda 3'ü futbolcu 11 kişiye 2. doz aşı yapıldı

ANTALYA - EURO 2020 hazırlıkları için 17 futbolcusuyla Antalya'da kampta bulunan A Milli Futbol Takımı'nda 11 kişinin Serik Devlet Hastanesi'nde 2. doz korona virüs aşısı yapıldı. Aşı olanların arasında teknik heyet ve futbolculardan da 3 kişi yer aldı.

Aşılarını yaptıran milli takım heyetini Serik Devlet Hastanesi Başhekimi Yusuf Kara, karşıladı. Aşılarını yaptıran milliler daha sonra kamp yaptıkları otele döndü. Avrupa Şampiyonası öncesi tüm oyuncular ile teknik heyetin gruplar halinde aşılarının tamamlanacağı öğrenildi.

A Milli Futbol Takımı'nda 3'ü futbolcu 11 kişiye 2. doz aşı yapıldı
A Milli Futbol Takımı'nda 3'ü futbolcu 11 kişiye 2. doz aşı yapıldı
A Milli Futbol Takımı'nda 3'ü futbolcu 11 kişiye 2. doz aşı yapıldı
A Milli Futbol Takımı'nda 3'ü futbolcu 11 kişiye 2. doz aşı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci

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A Milli Futbol Takımı'nda 3'ü futbolcu 11 kişiye 2. doz aşı yapıldı - Haberler Spor
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