A Milli Futbol Takımı'na İzlanda'da saygısızlık - TFF Başkan Vekili Yardımcı

A Milli Futbol Takımı'na İzlanda'da saygısızlık - TFF Başkan Vekili Yardımcı

- TFF Başkan Vekili Yardımcı'nın açıklaması Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Servet Yardımcı, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile yapacağı maç için bu ülkeye gidişinde havalimanında maruz kaldığı muameleye ilişkin, İzlanda'nın...

- TFF Başkan Vekili Yardımcı'nın açıklaması Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Servet Yardımcı, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile yapacağı maç için bu ülkeye gidişinde havalimanında maruz kaldığı muameleye ilişkin, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te A Milli Futbol Takımı'nın konakladığı otelin önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA
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