A Milli Futbol Takımı, Moldova'ya hiç yenilmedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

A Milli Futbol Takımı, Moldova'ya hiç yenilmedi

A Milli Futbol Takımı, Moldova'ya hiç yenilmedi
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıkları kapsamında yarın özel maçta karşılaşacağı Moldova önünde hiç kaybetmedi.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıkları kapsamında yarın özel maçta karşılaşacağı Moldova önünde hiç kaybetmedi.

Türkiye, tarihinde Moldova ile 12'nci maçına çıkacak. İki ülke A milli takımları daha önce 8'i resmi, 3'ü özel olmak üzere 11 maçta karşı karşıya geldi.

Bu mücadelelerde milli takım 9 kez kazanırken, 2 kez berabere kaldı ve rakibine hiç yenilmedi.

Gol sayılarında büyük üstünlük

İki ülke arasındaki rekabette A Milli Takım, gol sayılarında rakibine büyük üstünlük kurdu.

Geride kalan 11 maçta rakibine 29 gol atan Türkiye, kalesinde ise yalnızca 3 gole izin verdi.

İlk maç 1996'da

Türkiye ile Moldova tarihlerinde ilk kez 1996 yılında karşı karşıya geldi.

İstanbul'da İnönü Stadı'nda 14 Ağustos'ta oynanan özel maçı ay-yıldızlı ekip 2-0 kazandı.

A Milli Takım'ın gollerini 67 ve 90. dakikalarda Saffet Sancaklı kaydetti.

Türkiye-Moldova rekabeti

Türkiye ile Moldova arasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç
10.09.2019 Kişinev Avrupa Şampiyonası Elemeleri 4-0
25.03.2019 Eskişehir Avrupa Şampiyonası Elemeleri 4-0
27.03.2017 Eskişehir Özel 3-1
13.10.2007 Kişinev Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-1
11.10.2006 Frankfurt Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5-0
20.08.2003 Ankara Özel 2-0
06.10.2001 Kişinev Dünya Kupası Elemeleri 3-0
02.09.2000 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 2-0
08.09.1999 Kişinev Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-1
27.03.1999 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2-0
14.08.1996 İstanbul Özel 2-0
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

Türkiye, EURO 2020 öncesi hazırlık maçında Gine ile golsüz berabere kaldı
Türkiye, EURO 2020 öncesi hazırlık maçında Gine ile golsüz berabere kaldı
Haluk Levent, Avrupa Şampiyonası öncesi Milliler'e konser verdi
Haluk Levent, Avrupa Şampiyonası öncesi Milliler'e konser verdi
Avrupa Şampiyonası'na gidecek Milli Takım'a Haluk Levent'ten sürpriz konser
Avrupa Şampiyonası'na gidecek Milli Takım'a Haluk Levent'ten sürpriz konser
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Kenan Doğulu Demet Özdemir Aslı Bekiroğlu
Spor Gervinho Fatih Terim Ergin Ataman Emre Belözoğlu Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
A Milli Futbol Takımı, Moldova'ya hiç yenilmedi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.06.2021 09:58:51. #1.13#

title