HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

A Milli Futbol Takımı, Macaristan maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarın Macaristan ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

A Milli Futbol Takımı, Macaristan maçına hazır
02.09.2020 21:39 | Son Güncelleme: 02.09.2020 22:34

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarın Macaristan ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, karşılaşmanın oynanacağı Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmana aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı.

Isınmanın ardından dar alanda pas çalışması yapılan idmanın son bölümünde Macaristan maçının taktiği üzerinde duruldu.

TFF'nin A Milli Takım'dan sorumlu yönetim kurulu üyesi Selim Soydan da antrenmanı izledi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ziya Selçuk Mansur Yavaş Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Fatma Girik Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Erkan Kamat Sergen Yalçın Enner Valencia Ahmet Nur Çebi Ricardo Quaresma
Daha Fazla Kız Eylül Bakan İtalya
Şu an buradasınız: A Milli Futbol Takımı, Macaristan maçına hazır - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 22:34:09. #1.15#
title