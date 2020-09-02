A Milli Futbol Takımı, Macaristan maçına hazır
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarın Macaristan ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
02.09.2020 21:39 | Son Güncelleme: 02.09.2020 22:34
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarın Macaristan ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, karşılaşmanın oynanacağı Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmana aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı.
Isınmanın ardından dar alanda pas çalışması yapılan idmanın son bölümünde Macaristan maçının taktiği üzerinde duruldu.
TFF'nin A Milli Takım'dan sorumlu yönetim kurulu üyesi Selim Soydan da antrenmanı izledi.
Kaynak: AA