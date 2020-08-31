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A Milli Futbol Takımı, Macaristan maçı hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde 3 Eylül'de Sivas'ta Macaristan ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

A Milli Futbol Takımı, Macaristan maçı hazırlıklarına başladı
31.08.2020 22:11 | Son Güncelleme: 31.08.2020 23:08

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde 3 Eylül'de Sivas'ta Macaristan ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki basına kapalı antrenman, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.

İdmana aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda pas ve dar alanda taktik çalışmalar üzerinde durulurken Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Kenan Karaman yenilenme çalışması yaptı.

Milliler hazırlıklara, yarın akşam basına kapalı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA

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