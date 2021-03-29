A Milli Futbol Takımı, Letonya maçı hazırlıklarını tamamladı
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A Milli Futbol Takımı, Letonya maçı hazırlıklarını tamamladı

Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan - Haberler | Spor

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri üçüncü maçında yarın Letonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri üçüncü maçında yarın Letonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamada, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

A Milli Futbol Takımı, Letonya maçı hazırlıklarını tamamladı
A Milli Futbol Takımı, Letonya maçı hazırlıklarını tamamladı
A Milli Futbol Takımı, Letonya maçı hazırlıklarını tamamladı
A Milli Futbol Takımı, Letonya maçı hazırlıklarını tamamladı
A Milli Futbol Takımı, Letonya maçı hazırlıklarını tamamladı
A Milli Futbol Takımı, Letonya maçı hazırlıklarını tamamladı
A Milli Futbol Takımı, Letonya maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan

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