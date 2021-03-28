A Milli Futbol Takımı, Letonya maçı hazırlıklarına başladı

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 3. maçında 30 Mart'ta Letonya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı bu müsabakanın hazırlıklarına başladı.