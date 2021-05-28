A Milli Futbol Takımı kampında basın toplantısı - Altay Bayındır-Halil Dervişoğlu (2)
A Milli Takım oyuncusu Halil Dervişoğlu'nun açıklamaları A Milli Takım kalecisi Altay Bayındır'ın açıklamaları ANTALYA - Milli futbolcular Altay Bayındır ve Halil Dervişoğlu basın toplantısı düzenledi.
A Milli Takım oyuncusu Halil Dervişoğlu'nun açıklamaları
A Milli Takım kalecisi Altay Bayındır'ın açıklamaları ANTALYA - Milli futbolcular Altay Bayındır ve Halil Dervişoğlu basın toplantısı düzenledi.(2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Karadağ