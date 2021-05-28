A Milli Futbol Takımı kampında basın toplantısı - Altay Bayındır-Halil Dervişoğlu (2)
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A Milli Futbol Takımı kampında basın toplantısı - Altay Bayındır-Halil Dervişoğlu (2)

Anadolu Ajansı / Murat Karadağ - Haberler | Spor

A Milli Takım oyuncusu Halil Dervişoğlu'nun açıklamaları A Milli Takım kalecisi Altay Bayındır'ın açıklamaları ANTALYA - Milli futbolcular Altay Bayındır ve Halil Dervişoğlu basın toplantısı düzenledi.

A Milli Takım oyuncusu Halil Dervişoğlu'nun açıklamaları

A Milli Takım kalecisi Altay Bayındır'ın açıklamaları ANTALYA - Milli futbolcular Altay Bayındır ve Halil Dervişoğlu basın toplantısı düzenledi.(2)

A Milli Futbol Takımı kampında basın toplantısı - Altay Bayındır-Halil Dervişoğlu (2)
A Milli Futbol Takımı kampında basın toplantısı - Altay Bayındır-Halil Dervişoğlu (2)
A Milli Futbol Takımı kampında basın toplantısı - Altay Bayındır-Halil Dervişoğlu (2)
A Milli Futbol Takımı kampında basın toplantısı - Altay Bayındır-Halil Dervişoğlu (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Karadağ

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A Milli Futbol Takımı kampında basın toplantısı - Altay Bayındır-Halil Dervişoğlu (2) - Haberler Spor
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