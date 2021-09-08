A Milli Futbol Takımı kafilesi İstanbul'a geldi
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A Milli Futbol Takımı kafilesi İstanbul'a geldi

A Milli Futbol Takımı kafilesi İstanbul'a geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı İstanbul'a geldi.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı İstanbul'a geldi.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında deplasmanda Hollanda ile karşılaşan ve sahadan 6-1'lik skorla mağlup ayrılan A Mili Futbol Takımı kafilesi, Hollanda'nın Amsterdam şehrinden İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden çıkan kafilede morallerin bozuk olduğu gözlendi. Gelen kafilede Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Teknik Direktör Şenol Güneş ile Türkiye'de forma giyen futbolcular yer aldı. - İSTANBUL

A Milli Futbol Takımı kafilesi İstanbul'a geldi
A Milli Futbol Takımı kafilesi İstanbul'a geldi
A Milli Futbol Takımı kafilesi İstanbul'a geldi
A Milli Futbol Takımı kafilesi İstanbul'a geldi
A Milli Futbol Takımı kafilesi İstanbul'a geldi
A Milli Futbol Takımı kafilesi İstanbul'a geldi
A Milli Futbol Takımı kafilesi İstanbul'a geldi
A Milli Futbol Takımı kafilesi İstanbul'a geldi
A Milli Futbol Takımı kafilesi İstanbul'a geldi
A Milli Futbol Takımı kafilesi İstanbul'a geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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