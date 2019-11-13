A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçı hazırlıklarını tamamladı

13.11.2019 20:43 | Son Güncelleme: 13.11.2019 20:43

A Milli Futbol Takımı, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde (EURO 2020) İzlanda ile 14 Kasım Perşembe günü İstanbul'da oynanacak H Grubu 9. hafta maçı öncesi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde son antrenmanını yaptı.

Kaynak: AA