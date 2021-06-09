A Milli Futbol Takımı, İtalya'ya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

A Milli Futbol Takımı, İtalya'ya geldi

Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında 11 Haziran Cuma günü İtalya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, başkent Roma'ya geldi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında 11 Haziran Cuma günü İtalya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, başkent Roma'ya geldi.

Kamp çalışmalarını sürdürdüğü Almanya'daki Paderborn Havalimanı'ndan hareket eden ay-yıldızlı ekip, Roma'daki Leonardo da Vinci Havalimanı'na ulaştı.

Kafileyi havalimanında, Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ve büyükelçilik yetkilileri karşıladı.

Milli takım, geniş güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrılıp, konaklayacağı A. Roma Lifestyle Otel'e geldi. Ay-yıldızlı ekibin otele gelişini az sayıda Türk taraftar da takip etti.

Otel etrafında alınan geniş güvenlik önlemleri dikkati çekerken, bir polis helikopteri de milli takımın gelişi sırasında otel çevresinde tur attı.

Ay-yıldızlı ekibi otele girişi sırasında, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan karşıladı.

A Milli Futbol Takımı, İtalya'ya geldi
A Milli Futbol Takımı, İtalya'ya geldi
A Milli Futbol Takımı, İtalya'ya geldi
A Milli Futbol Takımı, İtalya'ya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

İtalya kaptanı Florenzi, basın toplantısında Burak Yılmaz'dan başka bir şey konuşmadı
İtalya kaptanı Florenzi, basın toplantısında Burak Yılmaz'dan başka bir şey konuşmadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Sedat Peker Veysel Eroğlu Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Ezgi Mola Sarp Akkaya Hasibe Eren
Spor Enes Ünal Şenol Güneş Yiğit Şardan Roland Garros Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
A Milli Futbol Takımı, İtalya'ya geldi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 21:07:43. #1.14#

title