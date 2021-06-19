A Milli Futbol Takımı, İsviçre'ye karşı 13 yıl sonra sahaya çıkacak
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A Milli Futbol Takımı, İsviçre'ye karşı 13 yıl sonra sahaya çıkacak

A Milli Futbol Takımı, İsviçre'ye karşı 13 yıl sonra sahaya çıkacak
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu üçüncü ve son maçında yarın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de karşılaşacağı İsviçre ile 13 yıl sonra tekrar mücadele verecek.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu üçüncü ve son maçında yarın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de karşılaşacağı İsviçre ile 13 yıl sonra tekrar mücadele verecek.

İki ülke milli takımları, yarınki maçla tarihlerinde 16. kez karşı karşıya gelecek.

Türk Milli Futbol Takımı, İsviçre ile oynadığı 9'u resmi, 6'sı özel 15 maçın 8'ini kazandı, 4'ünü kaybetti ve 3'ünden beraberlikle ayrıldı.

Bu maçlarda 21 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise toplam 20 gol gördü.

Son maç EURO 2008'de

İki ülke milli takımları, son kez EURO 2008 gruplarında karşı karşıya gelmişti.

Ay-yıldızlı ekip, ilk yarısını geride kapattığı mücadelenin 58. dakikasında Semih Şentürk'ün golüyle eşitliği yakalamış, 90+2. dakikada ise Arda Turan'ın attığı golle 2-1'lik galibiyete uzanmıştı.

10. resmi maç

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Türkiye ile İsviçre A milli futbol takımlarının yaptıkları toplam 15 maçın 9'unu resmi karşılaşmalar oluşturdu.

Biri Avrupa Şampiyonası grup aşaması, 2'si Dünya Kupası Eleme Grubu, 4'ü Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu, 2'si de Dünya Kupası Elemeleri play-off baraj maçı olmak üzere geride kalan 9 resmi maçta Türkiye 5, İsviçre ise 2 galibiyet alırken, 2 maç da eşitlikle sonuçlandı.

Resmi maçlarda Türkiye 14, İsviçre 10 gol attı.

Türkiye ile İsviçre arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

TarihYerOrganizasyonSonuç
11.06.2008BaselEURO 20082-1
16.11.2005İstanbulDünya Kupası Play-off4-2
12.11.2005BernDünya Kupası Play-off0-2
26.04.1995BernAvrupa Şampiyonası Elemeleri2-1
14.12.1994İstanbulAvrupa Şampiyonası Elemeleri1-2
12.03.1986AdanaÖzel1-0
28.08.1985St.GallenÖzel0-0
20.04.1975ZürihAvrupa Şampiyonası Elemeleri1-1
01.12.1974İzmirAvrupa Şampiyonası Elemeleri2-1
19.11.1973İzmirDünya Kupası Elemeleri2-0
09.05.1973BaselDünya Kupası Elemeleri0-0
26.09.1971ZürihÖzel0-4
24.09.1969İstanbulÖzel3-0
25.05.1953BernÖzel2-1
01.06.1952AnkaraÖzel1-5
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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