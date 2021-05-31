A Milli Futbol Takımı, ikinci hazırlık maçında Gine ile berabere kaldı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, Antalya kampındaki ikinci ve son hazırlık maçında Gine ile 0-0 berabere kaldı.