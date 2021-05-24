A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, Azerbaycan ile oynayacağı hazırlık maçının hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, Azerbaycan ile oynayacağı hazırlık maçının hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, millilerin kamp yaptığı Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, basına kapalı gerçekleştirildi.

A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan'ın da izlediği idmanda, İrfan Can Kahveci fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Bugün Antalya'ya gelen Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür ve Orkun Kökçü de kampa katıldı.

Ay-yıldızlılar, çalışmalarına yarın devam edecek.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Derya Yanık Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Hadise Demet Akalın Burak Sergen Necati Şaşmaz
Spor Mesut Özil Arda Turan Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 22:00:39. #1.15#

title