A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına devam etti
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A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına devam etti

A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına devam etti
Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - Haberler | Spor

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde 27 Mayıs tarihinde Azerbaycan ile Alanya'da oynayacağı hazırlık maçının çalışmalarını sürdürdü.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde 27 Mayıs tarihinde Azerbaycan ile Alanya'da oynayacağı hazırlık maçının çalışmalarını sürdürdü.

Milliler, kamptaki 7'nci çalışmasını Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 18.30'da başlayan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Antrenmanın sonunda 3 ayrı takımın katıldığı turnuvayı Halil Akbunar, Halil Dervişoğlu, Cengiz Ünder, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok'un olduğu kırmızı takım kazandı. Okay Yokuşlu, Enes Ünal, Kenan Karaman, Ozan Kabak ve Merih Demiral da kampa katıldı.

A Milliler, yarın aynı saatte yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına devam etti
A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına devam etti
A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına devam etti
A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına devam etti
A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına devam etti
A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına devam etti
A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına devam etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç

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