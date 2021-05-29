A Milli Futbol Takımı hazırlıkları sürdürdü
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A Milli Futbol Takımı hazırlıkları sürdürdü

A Milli Futbol Takımı hazırlıkları sürdürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde 31 Mayıs'ta Gine ile Antalya'da hazırlık maçı oynayacak A Milli Futbol Takımı, bu maçın çalışmalarına devam etti.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde 31 Mayıs'ta Gine ile Antalya'da hazırlık maçı oynayacak A Milli Futbol Takımı, bu maçın çalışmalarına devam etti. Antrenmanda İrfan Can Kahveci ve Umut Meraş kısa süreli sakatlık yaşadı. İki futbolcunun yapılan kontrollerde durumlarının iyi olduğu gözlendi.

2020 Avrupa Şampiyonası için çalışmalarını Antalya'da sürdüren A Milli Futbol Takımı, Gine ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Millilerin kamp yaptığı Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman basına açık gerçekleştirildi. A Milli Futbol Takımı'nda aday kadrodaki 30 oyuncu da idmanda yer aldı. Şenol Güneş, antrenman öncesi saha ortasında futbolcuları ile kısa bir toplantı yaptı. Antrenman ısınma hareketleri başladı. Güneş'in oyuncularını sık sık uyardığı görüldü. İstasyon ve top kapma çalışması ile süren idmanda İrfan Can Kahveci ve Umut Meraş, hafif şekilde sakatlandı. İlk müdahalesi takıp doktoru tarafından yapılan milli futbolcular daha sonra antrenmana kaldığı yerden devam etti. Şenol Güneş, yaşanılan durum sonrası oyuncularını yalnız bırakmayarak yanına gelip durumları hakkında bilgi aldı.

Millilerin antrenmanı yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.

(Ertuğrul Gün - Ahmet Serdar Eser/ İHA)

A Milli Futbol Takımı hazırlıkları sürdürdü
A Milli Futbol Takımı hazırlıkları sürdürdü
A Milli Futbol Takımı hazırlıkları sürdürdü
A Milli Futbol Takımı hazırlıkları sürdürdü
A Milli Futbol Takımı hazırlıkları sürdürdü
A Milli Futbol Takımı hazırlıkları sürdürdü
A Milli Futbol Takımı hazırlıkları sürdürdü
A Milli Futbol Takımı hazırlıkları sürdürdü
A Milli Futbol Takımı hazırlıkları sürdürdü
A Milli Futbol Takımı hazırlıkları sürdürdü
A Milli Futbol Takımı hazırlıkları sürdürdü
A Milli Futbol Takımı hazırlıkları sürdürdü
A Milli Futbol Takımı hazırlıkları sürdürdü
A Milli Futbol Takımı hazırlıkları sürdürdü
A Milli Futbol Takımı hazırlıkları sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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