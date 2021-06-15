A Milli Futbol Takımı, Galler'e karşı 24 yıl sonra sahaya çıkacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

A Milli Futbol Takımı, Galler'e karşı 24 yıl sonra sahaya çıkacak

A Milli Futbol Takımı, Galler'e karşı 24 yıl sonra sahaya çıkacak
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında yarın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de karşılaşacağı Galler'le 24 yıl sonra tekrar mücadele verecek.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında yarın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de karşılaşacağı Galler'le 24 yıl sonra tekrar mücadele verecek.

Türkiye, Galler ile bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Milliler, tamamı resmi olan bu maçlarda 2 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 de beraberlik yaşadı.

Ay-yıldızlılar, Galler'le son olarak 20 Ağustos 1997 tarihinde karşılaştı. 1998 Dünya Kupası Elemeleri'nde Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan ve tam 10 golün atıldığı maçı milliler 6-4 kazanmıştı.

Dördü Dünya Kupası Elemeleri, 2'si Avrupa Şampiyonası Elemeleri olmak üzere geride kalan 6 maçta 7 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 10 gol gördü.

Geride kalan maçlar

İki ülke A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

TarihYerOrganizasyonSonuç
20.08.1997 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 6-4
14.12.1996 Cardiff Dünya Kupası Elemeleri 0-0
25.03.1981 Ankara Dünya Kupası Elemeleri 0-1
15.10.1980 Cardiff Dünya Kupası Elemeleri 0-4
21.11.1979 İzmir Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-0
29.11.1978 Wrexham Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0-1
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

Galler maçı öncesi endişelendiren gelişme! Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş antrenmanda yer almadı
Galler maçı öncesi endişelendiren gelişme! Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş antrenmanda yer almadı
Şenol Güneş, Galler maçında 4 futbolcuyu yedek kulübesine çekecek
Şenol Güneş, Galler maçında 4 futbolcuyu yedek kulübesine çekecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Joe Biden Sedat Peker Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu
Magazin Tan Taşçı Selma Ergeç Funda Eryiğit Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Mustafa Cengiz Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
A Milli Futbol Takımı, Galler'e karşı 24 yıl sonra sahaya çıkacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 09:40:33. #1.14#

title