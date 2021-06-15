A Milli Futbol Takımı, Galler'e karşı 24 yıl sonra sahaya çıkacak
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında yarın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de karşılaşacağı Galler'le 24 yıl sonra tekrar mücadele verecek.
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında yarın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de karşılaşacağı Galler'le 24 yıl sonra tekrar mücadele verecek.
Türkiye, Galler ile bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Milliler, tamamı resmi olan bu maçlarda 2 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 de beraberlik yaşadı.
Ay-yıldızlılar, Galler'le son olarak 20 Ağustos 1997 tarihinde karşılaştı. 1998 Dünya Kupası Elemeleri'nde Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan ve tam 10 golün atıldığı maçı milliler 6-4 kazanmıştı.
Dördü Dünya Kupası Elemeleri, 2'si Avrupa Şampiyonası Elemeleri olmak üzere geride kalan 6 maçta 7 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 10 gol gördü.
Geride kalan maçlar
İki ülke A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Sonuç
|20.08.1997
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|6-4
|14.12.1996
|Cardiff
|Dünya Kupası Elemeleri
|0-0
|25.03.1981
|Ankara
|Dünya Kupası Elemeleri
|0-1
|15.10.1980
|Cardiff
|Dünya Kupası Elemeleri
|0-4
|21.11.1979
|İzmir
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|1-0
|29.11.1978
|Wrexham
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|0-1
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever