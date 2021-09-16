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A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 41'inciliğe geriledi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 41'inciliğe geriledi

Türkiye, FIFA'nın internet sitesinde açıklanan Eylül ayı dünya sıralamasında 41'inci sırada yer aldı.

Türkiye, FIFA'nın internet sitesinde açıklanan Eylül ayı dünya sıralamasında 41'inci sırada yer aldı.

Eylül ayını Karadağ beraberliği, Cebelitarık galibiyeti ve Hollanda mağlubiyeti ile kapatan milliler, sıralamada 2 basamak daha düşerek 1455 puanla 41'inci sıraya geriledi. Sıralamada liderlik koltuğunda oturan Belçika'yı Brezilya ve İngiltere takip etti. Ay-yıldızlıların 2022 FIFA Dünya Kupası grup elemesindeki rakiplerinden Hollanda 11'inci, Norveç 39'uncu, Karadağ 71'inci, Letonya 135'inci ve Cebelitarık 197'nci sırada kendisine yer buldu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 21 Ekim'de açıklanacak.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 41'inciliğe geriledi - Haberler Spor
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