A Milli Futbol Takımı EURO 2020'ye grup sonuncusu olarak veda etti
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A Milli Futbol Takımı EURO 2020'ye grup sonuncusu olarak veda etti

A Milli Futbol Takımı EURO 2020'ye grup sonuncusu olarak veda etti
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu üçüncü maçında İsviçre'ye 3-1 mağlup olan Türkiye, turnuvaya grup sonuncusu olarak veda etti.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu üçüncü maçında İsviçre'ye 3-1 mağlup olan Türkiye, turnuvaya grup sonuncusu olarak veda etti.

Oynadığı üç maçı da kaybeden ay-yıldızlı ekip, grubunu son sırada tamamladı. Puan alamayan Türkiye, üç maçta kalesinde 8 gol gördü. Milli takım üç maçta yalnızca 1 gol atabildi.

İtalya'ya 3-0, Galler'e 2-0 kaybeden ay-yıldızlı ekip, İsviçre'ye de 3-1 mağlup olmaktan kurtulamadı.

A Milli Takımın en kötü turnuvası

Ay-yıldızlı ekip, tarihindeki en kötü turnuvasını EURO 2020'de geçirdi.

EURO 96'da puan alamayan ve gol atamayan Türkiye, Hırvatistan ve Portekiz'e 1-0, Danimarka'ya da 3-0 mağlup olarak turnuvayı -5 gol averajıyla tamamlamıştı.

Milli takım, EURO 2020'yi ise -7 gol averajıyla kapattı.

Milli takımın EURO 2020'deki tek golü İrfan Can Kahveci'den

A Milli Takımın EURO 2020'deki tek golünü İrfan Can Kahveci attı.

İlk iki maçta gol atamayan ay-yıldızlı ekibin, turnuvadaki tek golünü İrfan Can, İsviçre karşılaşmasının 62. dakikasında attı.

Maçın adamı Shaqiri seçildi

İsviçre ile Türkiye arasında oynanan karşılaşmanın oyuncusu İsviçre'nin iki golünü atan Xherdan Shaqiri seçildi.

Shaqiri, karşılaşmanın 26 ve 68. dakikalarında gol sevinci yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın üçüncü ve son maçında İsviçre'ye 3-1 yenilerek organizasyona veda etti.
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın üçüncü ve son maçında İsviçre'ye 3-1 yenilerek organizasyona veda etti.
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