A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 öncesi 3 hazırlık maçı oynayacak

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 öncesi oynayacağı 3'üncü hazırlık maçının tarihi belli oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 öncesi oynayacağı 3'üncü hazırlık maçının tarihi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre milli takım, 3 Haziran perşembe günü Moldava ile karşılaşacak. A Milliler, 27 Mayıs'ta Azerbaycan, 31 Mayıs'ta da Kuzey İrlanda ile iki hazırlık müsabakası daha oynayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı