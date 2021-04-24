A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 öncesi 3 hazırlık maçı oynayacak
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A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 öncesi 3 hazırlık maçı oynayacak

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 öncesi 3 hazırlık maçı oynayacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 öncesi oynayacağı 3'üncü hazırlık maçının tarihi belli oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 öncesi oynayacağı 3'üncü hazırlık maçının tarihi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre milli takım, 3 Haziran perşembe günü Moldava ile karşılaşacak. A Milliler, 27 Mayıs'ta Azerbaycan, 31 Mayıs'ta da Kuzey İrlanda ile iki hazırlık müsabakası daha oynayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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