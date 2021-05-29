A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü
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A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü

Anadolu Ajansı / Murat Karadağ - Haberler | Güncel

A Milli Futbol Takımının antrenmanı Futbolculardan detaylar ANTALYA - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, 31 Mayıs Pazartesi günü Gine ile oynayacağı hazırlık maçının çalışmalarına devam etti.

A Milli Futbol Takımının antrenmanı

Futbolculardan detaylar ANTALYA - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, 31 Mayıs Pazartesi günü Gine ile oynayacağı hazırlık maçının çalışmalarına devam etti.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Karadağ

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