A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımının antrenmanı Futbolculardan detaylar ANTALYA - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, 31 Mayıs Pazartesi günü Gine ile oynayacağı hazırlık maçının çalışmalarına devam etti.