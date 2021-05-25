A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, 27 Mayıs Perşembe günü Azerbaycan ile oynayacağı hazırlık maçının çalışmalarını Antalya'da sürdürdü.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, 27 Mayıs Perşembe günü Azerbaycan ile oynayacağı hazırlık maçının çalışmalarını Antalya'da sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, millilerin kamp yaptığı Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Antrenmanın sonunda 3 ayrı takımın katıldığı turnuvayı Halil Akbunar, Halil Dervişoğlu, Cengiz, Umut, Mahmut ve Mert'in olduğu kırmızı takım kazandı.

Okay Yokuşlu, Enes Ünal, Kenan Karaman, Ozan Kabak ve Merih Demiral da kampa katıldı.

Ay-yıldızlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

Ozan Tufan, Milli Takım'ın fotoğraf çekiminde herkesi kahkahalara boğdu
Ozan Tufan, Milli Takım'ın fotoğraf çekiminde herkesi kahkahalara boğdu
Fransa 1. Futbol Ligi'nde Lille, şampiyon oldu
Fransa 1. Futbol Ligi'nde Lille, şampiyon oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Sedat Peker Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Murat Boz Hande Erçel Burcu Biricik
Spor Ali Koç Fatih Terim Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Lukas Podolski
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.05.2021 22:22:13. #1.13#

title