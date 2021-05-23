A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü
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A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, Antalya kampındaki çalışmalarını sürdürdü.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, Antalya kampındaki çalışmalarını sürdürdü.

Millilerin kamp yaptığı Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman, basına kapalı gerçekleştirildi.

İdmanı A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da izledi.

Ay-yıldızlı ekip, hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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