A Milli Futbol Takımı EURO 2020'deki ikinci maçında da puanla tanışamadı
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A Milli Futbol Takımı EURO 2020'deki ikinci maçında da puanla tanışamadı

A Milli Futbol Takımı EURO 2020'deki ikinci maçında da puanla tanışamadı
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında Galler'e 2-0 yenildi ve ikinci maçı sonunda da puanla tanışamadı.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında Galler'e 2-0 yenildi ve ikinci maçı sonunda da puanla tanışamadı.

Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galler'in golleri 42. dakikada Aaron Ramsey ve 90+5. dakikada Connor Roberts'tan geldi.

Gruptaki ilk maçında İtalya'ya 3-0 kaybeden Türkiye, ikinci maçından da puansız ayrıldı. Galler ise bu galibiyetle puanını 4'e yükseltti.

İkinci maçta da gol yok

A Milli Futbol Takımı EURO 2020'deki ikinci maçında da gol sevinci yaşayamadı. Milli takım, iki maçta kalesinde 5 gol görürken, gol atma başarısı gösteremedi.

Gruptaki son maçta rakip İsviçre

Ay-yıldızlı ekip gruptaki son maçında 20 Haziran Pazar günü Bakü Olimpiyat Stadı'nda İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Galler ise Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya karşısına çıkacak.

Umut Meraş sakatlandı

A Milli Takım'ın sol beki Umut Meraş mücadelenin 70. dakikasında sakatlandı ve karşılaşmaya devam edemedi. Şenol Güneş, Umut'un yerine Mert Müldür'ü sahaya sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

A Milli Futbol Takımı, Galler ile karşılaştığı 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçının ilk yarısını 1-0 mağlup tamamladı.
A Milli Futbol Takımı, Galler ile karşılaştığı 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci maçının ilk yarısını 1-0 mağlup tamamladı.
Türkiye-Galler
Türkiye-Galler
A Milli Futbol Takımı Galler karşısında sahaya Uğurcan, Zeki, Kaan, Çağlar, Umut, Okay, Ozan, Hakan, Cengiz, Kenan, Burak 11'i ile çıkacak.
A Milli Futbol Takımı Galler karşısında sahaya Uğurcan, Zeki, Kaan, Çağlar, Umut, Okay, Ozan, Hakan, Cengiz, Kenan, Burak 11'i ile çıkacak.
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