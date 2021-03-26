A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Norveç maçı için İspanya'ya gitti
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A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Norveç maçı için İspanya'ya gitti

Anadolu Ajansı / Kenan Irtak - Haberler | Spor
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Norveç maçı için İspanya'ya gitti

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın Norveç ile yapacağı maç için İspanya'ya gitti.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın Norveç ile yapacağı maç için İspanya'ya gitti.

Bu müsabaka öncesi İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlayan ay-yıldızlı kafile, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Malaga kentine hareket etti.

Milli takım, son antrenmanını müsabakanın oynanacağı La Rosaleda Stadı'nda TSİ 20.00'de gerçekleştirecek. Teknik direktör Şenol Güneş ile aday kadrodan bir futbolcu, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

Bu arada ay-yıldızlı ekibin İspanya seyahati öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e havalimanında sürpriz bir doğum günü kutlaması da düzenlendi.

Norveç-Türkiye karşılaşması, yarın TSİ 20.00'de başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Irtak

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