A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçı için İspanya'da
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A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçı için İspanya'da

Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Güncel

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçında 4 Eylül Cumartesi günü Cebelitarık ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, İspanya'ya ulaştı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçında 4 Eylül Cumartesi günü Cebelitarık ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, İspanya'ya ulaştı.

Ay-yıldızlı kafileyi taşıyan ve İstanbul'dan kalkan özel uçak, Malaga kentindeki Costa del Sol Havalimanı'na indi. Milliler, otobüsle Cadiz şehrinde konaklayacakları otele geçti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı milli takım kafilesini Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar karşıladı.

Milliler, Cebelitarık maçı öncesi son antrenmanını yarın müsabakanın oynanacağı Cebelitarık'taki Victoria Stadı'nda TSİ 20.30'da gerçekleştirecek. Teknik direktör Şenol Güneş ile aday kadrodan bir futbolcu, idman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

Cebelitarık-Türkiye karşılaşması, 4 Eylül Cumartesi günü TSİ 21.45'te başlayacak.

A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçı için İspanya'da
A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçı için İspanya'da
A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçı için İspanya'da
A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçı için İspanya'da

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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