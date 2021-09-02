A Milli Takım İspanya'ya gitti

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 4 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Cebelitarık ile karşılaşacağı maç için İspanya'ya gitti.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 4 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Cebelitarık ile karşılaşacağı maç için İspanya'ya gitti.

A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık ile 4 Eylül Cumartesi günü oynayacağı maç için İspanya'ya hareket etti. Özel uçak ile saat 15.00'te İstanbul Havalimanı'ndan İspanya'nın Malaga kentine hareket eden olan milli takım daha sonra karayoluyla Cadiz'de konaklayacağı otele geçecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı