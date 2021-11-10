A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçı hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ile 13 Kasım Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ile 13 Kasım Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki antrenmanda milliler, ısınma hareketlerinin ardından pas ve duran top çalışmaları üzerinde durdu.

Özellikle oyuncuların birbiriyle rekabet içerisinde olduğu duran top çalışmaları, neşeli anlara sahne oldu.

Antrenmanı TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da izledi.

Milliler, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirecek.

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
Yolun sonu geldi! Burak Yılmaz, A Milli Takım'ı bırakma kararı aldı

Yolun sonu geldi! Burak Yılmaz, A Milli Takım'ı bırakma kararı aldı

 Serdar Gürler, Milli Takım'a Barış Alper'in alınmasına fena patladı: Adaletsizler

Serdar Gürler, Milli Takım'a Barış Alper'in alınmasına fena patladı: Adaletsizler

 Son Dakika: Hiç iyi olmadı! 2 kritik maç oynayacak A Milli Takım'da Cengiz Ünder kadrodan çıkartıldı

Son Dakika: Hiç iyi olmadı! 2 kritik maç oynayacak A Milli Takım'da Cengiz Ünder kadrodan çıkartıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title