Milliler, Cebelitarık maçı hazırlıklarına başladı
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Milliler, Cebelitarık maçı hazırlıklarına başladı

Milliler, Cebelitarık maçı hazırlıklarına başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu beşinci maçında karşı karşıya geleceği Cebelitarık karşılaşmasının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu beşinci maçında karşı karşıya geleceği Cebelitarık karşılaşmasının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Halil Dervişoğlu kampa katılarak idmanda yer aldı.

Dünya Kupası Elemeleri G grubu dördüncü maçında Karadağ ile 2-2 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, beşinci maçında 4 Eylül'de deplasmanda oynayacağı Cebelitarık müsabakası hazırlıklarına başladı. Karadağ maçında ilk 11'de başlayan oyuncular salonda fizyoterapist eşliğinde yenileme antrenmanı yaparken, diğer grup ise sahada çalıştı. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman çift kale maçla sona erdi.

Halil Dervişoğlu da kampa katılarak idmanda yer aldı.

Millilerin antrenmanını TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar ve A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da izledi.

A Milli Takım kafilesi, Cebelitarık karşılaşması için bugün İspanya'nın Malaga kentine gidecek. Kafile daha sonra buradan kara yolu ile Cadiz'de konaklayacağı otele geçecek.

(İHA)

Milliler, Cebelitarık maçı hazırlıklarına başladı
Milliler, Cebelitarık maçı hazırlıklarına başladı
Milliler, Cebelitarık maçı hazırlıklarına başladı
Milliler, Cebelitarık maçı hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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