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A Milli Futbol Takımı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andı

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
A Milli Futbol Takımı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andı

A Milli Futbol Takımı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 83. yıl dönümünde andı.

A Milli Futbol Takımı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 83. yıl dönümünde andı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı takımın teknik heyet ve oyuncuları, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen anma töreninde saat 09.05'te bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

A Milli Futbol Takımı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andı

A Milli Futbol Takımı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andı

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
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