A Milli Futbol Takımı, Belgrad'a gitti
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A Milli Futbol Takımı, Belgrad'a gitti

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında yarın Sırbistan ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Belgrad'a gitti.

05.09.2020 12:13 | Son Güncelleme: 05.09.2020 12:19

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında yarın Sırbistan ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Belgrad'a gitti.

Macaristan karşılaşması sonrası Sivas'ta kalan ve Sırbistan maçı hazırlıklarını Yeni 4 Eylül Stadı'nda sürdüren ay-yıldızlı ekip, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan Belgrad'a hareket etti.

Kafilede, Macaristan maçı sonrası kasığında ağrı oluşan ve kadrodan çıkartılan Mert Hakan Yandaş yer almadı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir futbolcu, müsabakanın oynanacağı Rajko Mitic Stadı'nda bu akşam saat 20.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek.

Ay-yıldızlılar, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını da saat 21.00'de mücadelenin oynanacağı stadyumda gerçekleştirecek.

A Milli Futbol Takımı, Belgrad'a gitti

Kaynak: AA

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