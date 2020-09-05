A Milli Futbol Takımı, Belgrad'a gitti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

A Milli Futbol Takımı, Belgrad'a gitti

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında yarın Sırbistan ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Belgrad'a gitti.

A Milli Futbol Takımı, Belgrad'a gitti
05.09.2020 10:55 | Son Güncelleme: 05.09.2020 10:58

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında yarın Sırbistan ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Belgrad'a gitti.

Macaristan karşılaşması sonrası Sivas'ta kalan ve Sırbistan maçı hazırlıklarını Yeni 4 Eylül Stadı'nda sürdüren ay-yıldızlı ekip, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan Belgrad'a hareket etti.

Kafilede, Macaristan maçı sonrası kasığında ağrı oluşan ve kadrodan çıkartılan Mert Hakan Yandaş yer almadı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir futbolcu, müsabakanın oynanacağı Rajko Mitic Stadı'nda bu akşam saat 20.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek.

Ay-yıldızlılar, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını da saat 21.00'de mücadelenin oynanacağı stadyumda gerçekleştirecek.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Meral Akşener Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şevket Çoruh Acun Ilıcalı Tuna Kiremitçi Nilperi Şahinkaya
Spor Can Bartu Erol Bulut Lionel Messi Mustafa Cengiz Mauricio Lemos
Daha Fazla Eylül Ankara Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: A Milli Futbol Takımı, Belgrad'a gitti - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.9.2020 11:01:04. #1.14#
title