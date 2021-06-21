A Milli Futbol Takımı, Bakü'de kaldığı otelden ayrıldı
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A Milli Futbol Takımı, Bakü'de kaldığı otelden ayrıldı

A Milli Futbol Takımı, Bakü'de kaldığı otelden ayrıldı
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'nu son sırada tamamlayan ve turnuvadan elenen A Milli Futbol Takımı, Bakü'de kaldığı Fairmont Otel'den ayrıldı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'nu son sırada tamamlayan ve turnuvadan elenen A Milli Futbol Takımı, Bakü'de kaldığı Fairmont Otel'den ayrıldı.

Bakü'deki Haydar Aliyev Havalimanı'na hareket eden ay-yıldızlı kafile, TSİ 12.00'de kalkacak uçakla İstanbul'a gidecek.

Milli takım, Bakü'de oynadığı maçlarda Galler'e 2-0, İsviçre'ye de 3-1 mağlup oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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